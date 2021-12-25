В Петербурге задержали таможенника по очередному коррупционному делу

В Петербурге силовики задержали задержали сотрудника Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ), "который изобличен в том, что он получил от генерального директора коммерческой фирмы взятку в виде денежных средств в сумме 1 680 000 рублей". Задержание осуществляли представители полиции и ФСБ.

По версии следствия, как пишет пресс-служба регионального главка МВД, за взятку таможенник согласился помочь бизнесмену и его компании выиграть конкурс "на право заключения госконтрактов, а также обеспечение беспрепятственной приемки работ".

Отметим, что накануне предъявили обвинение начальнику одного из отделов СЗТУ Олегу Гусеву, которому вменяют получение взятки в размере 20 млн рублей.

Обновлено 15:50 Алексея Варфоломеева, подозреваемого в получении взятки в размере 1,68 млн рублей, Петроградский районный суд отправил в СИЗО.