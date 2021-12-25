На Охтинском мысу градозащитники подвели итоги года

В Петербурге градозащитники, добивающиеся создания археологического музея на Охтинском мысу, провели на этом месте предновогоднюю акцию. Елку нарядили различными украшениями и пожеланиями. Трансляцию мероприятия вел портал Activatica.

От Нового года активисты пожелали, чтобы на берегу Невы "Газпром" отказался строить бизнес-центр и чтобы здесь взамен нашлось место музею и зеленой зоне.

Напомним, что в январе президент Владимир Путин поручил чиновникам продумать предложения о создании музея на проблемной территории. Об исполнении этого поручения в Смольном пока не спешат отчитываться. Градозащитников также не устраивает, что значительную часть обнаруженных в 2000-х годах на Охтинском мысу древностей и артефактов не признают объектами культурного наследия.

фото: Спасем Охтинский мыс / ВКонтакте