"Яндекс" перестал выдавать сайт "ОВД-Инфо"* в поиске

Блокировка сайта правозащитного проекта "ОВД-Инфо"*, случившаяся утром 25 декабря, отразилась на его позициях в поисковых системах. Так, в течение дня "Яндекс" перестал показывать сайт в результатах поиска. Пока сохранились только ссылки на аккаунты проекта в социальных сетях. Эти аккаунты Роскомнадзор уже велел удалить.

Надзорное ведомство объясняет происходящее с "ОВД-Инфо"* результатами судебного заседания, имевшего место 20 декабря в Луховицком районном суде Московской области. Там и тогда организацию признали распространяющей "пропаганду экстремизма и терроризма". Характерно, что о судебном решении и о сути претензий к себе ее представители узнали уже задним числом, не будучи вызванными на рассмотрение дела.

*Внесен Минюстом в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов