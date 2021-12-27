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Новости 9:26

Пострадавший в пожаре на "Северных верфях" корвет "Проворный" обещают восстановить к 2026 году

фото ЗакС политика Пострадавший в пожаре на "Северных верфях" корвет "Проворный" обещают восстановить к 2026 году

Корвет "Проворный", сильно пострадавший в результате пожара в доке на "Северных верфях", должны восстановить к 2026 году, уведомил ТАСС информированный источник.

Точные выводы о сроках "реанимирования" корабля будут сделаны по итогам расследования комиссии Объединенной судостроительной корпорации и представителей "Северной верфи".

"Если кабель-трассы корабля в целом исправны, то ремонт корвета возможен в течение пяти лет. Если трассы полностью подлежат замене, то корабль фактически придётся отстроить заново", — уточнил собеседник ТАСС.

На изготовление и замену новой надстройки на Средне-Невском судостроительном заводе уйдёт не менее трёх лет, добавил источник агентства.

После пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ на судостроительном заводе "Северная верфь".

В борьбе с пламенем пострадали трое пожарных.


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