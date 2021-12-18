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Новости 10:35

Пожар на "Северной верфи" привёл к возбуждению уголовного дела

фото ЗакС политика Пожар на "Северной верфи" привёл к возбуждению уголовного дела

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ на судостроительном заводе "Северная верфь" (ч. 1 ст. 216 УК РФ), информирует пресс-служба ведомства.

Днём ранее, 17 декабря, в районе 18:00 на пятом стапеле завода произошло возгорание судна. Как результат, заводу причинён крупный ущерб.

На месте ЧП работают петербургские следователи. Устанавливаются причины пожара.

На "Северной верфи" загорелся строящийся корвет, площадь возгорания составила 80 кв. метров. Дым от горения охватил Кировский район. В Объединённой судостроительной компании не уточнили наименование корабля. В борьбе с пламенем пострадали трое пожарных.


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