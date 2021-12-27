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Новости 11:32

Суд увеличил срок Юрию Дмитриеву до 15 лет колонии строгого режима

фото ЗакС политика Суд увеличил срок Юрию Дмитриеву до 15 лет колонии строгого режима

Горсуд Петрозаводска увеличил срок лишения свободы историку, главе карельского "Мемориала"* Юрию Дмитриеву до 15 лет колонии строгого режима, передает "Новая газета".

Оглашение приговора проходило в закрытом режиме. Дмитриева признали виновным в "изготовлении порнографии" (п."в" ч. 2 ст. 242.2 УК) из-за снимков его приемной дочери в возрасте 3, 5 и 6 лет. Дмитриев объяснял, что пять из девяти фотографий делал для врачей, еще четыре — в ответ на просьбу девочки сфотографировать загар, когда семья вернулась с отдыха на юге.

Дававшие показание в суде педиатры подтвердили, что он проводил эти манипуляции по их указанию. В 2018 году Дмитриев был оправдан по этой части, экспертиза не признала снимки порнографическими. Однако в 2020 году Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор. Историка приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Дмитриев обжаловал приговор в кассационной инстанции, но его оставили в силе.

Правозащитное сообщество считает дело против Дмитриева полностью сфабрикованным и политически мотивированным. До того, как стать участником разбирательства, историк обнаружил место массового расстрела политзаключенных в Сандармохе и вёл там раскопки. В то же время карельский Минкульт утверждал, что расстрелянные — это советские военнопленные, погибшие в финском плену.

*"Мемориал" внесен в реестр НКО-иноагентов


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