Суд увеличил срок Юрию Дмитриеву до 15 лет колонии строгого режима

Горсуд Петрозаводска увеличил срок лишения свободы историку, главе карельского "Мемориала"* Юрию Дмитриеву до 15 лет колонии строгого режима, передает "Новая газета".

Оглашение приговора проходило в закрытом режиме. Дмитриева признали виновным в "изготовлении порнографии" (п."в" ч. 2 ст. 242.2 УК) из-за снимков его приемной дочери в возрасте 3, 5 и 6 лет. Дмитриев объяснял, что пять из девяти фотографий делал для врачей, еще четыре — в ответ на просьбу девочки сфотографировать загар, когда семья вернулась с отдыха на юге.

Дававшие показание в суде педиатры подтвердили, что он проводил эти манипуляции по их указанию. В 2018 году Дмитриев был оправдан по этой части, экспертиза не признала снимки порнографическими. Однако в 2020 году Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор. Историка приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Дмитриев обжаловал приговор в кассационной инстанции, но его оставили в силе.

Правозащитное сообщество считает дело против Дмитриева полностью сфабрикованным и политически мотивированным. До того, как стать участником разбирательства, историк обнаружил место массового расстрела политзаключенных в Сандармохе и вёл там раскопки. В то же время карельский Минкульт утверждал, что расстрелянные — это советские военнопленные, погибшие в финском плену.

*"Мемориал" внесен в реестр НКО-иноагентов