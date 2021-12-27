ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:39

Кадыров призвал "сажать пожизненно" или "выгонять" из России сотрудников СМИ-иноагентов

фото ЗакС политика Кадыров призвал "сажать пожизненно" или "выгонять" из России сотрудников СМИ-иноагентов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе своей пресс-конференции 26 декабря заявил, что сотрудников СМИ, внесенных Минюстом в реестр иноагентов, следовало бы "сажать пожизненно", передает РИА "Новости".

"Если мое мнение хотите знать, этих продажных иностранных агентов нужно сажать пожизненно за предательство, за измену родине или выгонять туда, где они получают свои гонорары", - заявил Кадыров.

Ранее в ходе большой пресс-конференции на вопрос об иноагентах отвечал президент Владимир Путин. По его заявлениям, в России не запрещают работу СМИ-иноагентов, и закон гораздо либеральнее американского, где таким изданиям грозит уголовная ответственность.

На самом деле в России журналистам, признанным СМИ-иноагентами, грозит до двух лет колонии за три нарушения в течение года. Среди возможных нарушений: отсутствие плашки в любом комментарии в соцсетях - даже простом "поздравляю", нарушения при открытии юрлица, при составлении отчетности, в которой журналист должен указывать все доходы и расходы, вплоть до покупки бытовых мелочей.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости27 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама