Кадыров призвал "сажать пожизненно" или "выгонять" из России сотрудников СМИ-иноагентов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе своей пресс-конференции 26 декабря заявил, что сотрудников СМИ, внесенных Минюстом в реестр иноагентов, следовало бы "сажать пожизненно", передает РИА "Новости".

"Если мое мнение хотите знать, этих продажных иностранных агентов нужно сажать пожизненно за предательство, за измену родине или выгонять туда, где они получают свои гонорары", - заявил Кадыров.

Ранее в ходе большой пресс-конференции на вопрос об иноагентах отвечал президент Владимир Путин. По его заявлениям, в России не запрещают работу СМИ-иноагентов, и закон гораздо либеральнее американского, где таким изданиям грозит уголовная ответственность.

На самом деле в России журналистам, признанным СМИ-иноагентами, грозит до двух лет колонии за три нарушения в течение года. Среди возможных нарушений: отсутствие плашки в любом комментарии в соцсетях - даже простом "поздравляю", нарушения при открытии юрлица, при составлении отчетности, в которой журналист должен указывать все доходы и расходы, вплоть до покупки бытовых мелочей.