Песков: Подготовка к президентским выборам 2024 года — суть ежедневной работы Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка к президентским выборам — это суть ежедневной работы президента и его администрации, передает РИА "Новости".

Так Песков прокомментировал сообщения о том, что в Кремле начали готовиться к выборам президента в 2024 году.

"Подготовка к каждым выборам — это и есть суть ежедневной работы администрации президента и самого президента. На каждых выборах президент, если он в них принимает участие, получает кредит доверия от населения. А сами выборы, если президент еще раз выдвигает свою кандидатуру — это такой экзамен, когда люди подтверждают или не подтверждают свое доверие. Поэтому все, что делается, это так или иначе есть подготовка", - сказал Песков.

По данным РБК, в Кремле обсуждается кампания "с определенным кандидатом". Один из источников подтвердил, что базовым идёт сценарий выдвижения Путина на очередной срок.