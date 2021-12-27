Умер создатель "Спутника и погрома" националист Егор Просвирнин

В возрасте 35 лет скончался русский националист Егор Просвирнин, известил у себя в Twitter политик Роман Юнеман, ссылающийся на соответствующее заявление жены блогера.

Официальная причина смерти Просвирнина не называется.

При этом Telegram-канал Mash сообщает, что в центре Москвы на Тверской улице было обнаружено тело голого мужчины: по предварительной информации, он мог выпасть из окна. Инцидент произошёл напротив ресторана "Армения". Mash утверждает, что это был Просвирнин. Рядом с телом, пишут СМИ, якобы был нож и перцовый баллончик.

Адвокат Просвирнина подтвердил РИА "Новости" его гибель.

В 2012 году Просвирнин создал "Спутник и погром" — сначала в виде сообщества во "ВКонтакте", а затем в виде самостоятельного сайта. В 2017 году Роскомнадзор заблокировал портал, сославшись на то, что он пропагандировал "идеи национальной и религиозной розни, что формирует угрозы общественной безопасности, побуждают к экстремизму". Широкую известность сайт получил в 2014 году: Просвирнин активно поддерживал сепарацию ДНР и ЛНР, за что, пишет "Викиреальность", получил личную благодарность от фигуранта зарубежного уголовного разбирательства о крушении малайзийского "Боинга" Игоря Стрелкова (Гиркина).