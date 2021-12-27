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Должностные лица проблемной Коробицынской школы стали фигурантами уголовного дела

фото ЗакС политика Должностные лица проблемной Коробицынской школы стали фигурантами уголовного дела

Следственный комитет по Ленинградской области сообщил о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении руководителей Коробицынской школы, где дети вынуждены были получать знания в крайне неблагоприятных для этого условиях.

"Должностные лица из числа сотрудников МБОУ "Коробицынская СОШ", используя свое служебное положение, создавая видимость выполнения своих должностных обязательств по надлежащему освоению бюджетных средств, в нарушение условий муниципального контракта и утвержденных технических регламентов, не обеспечили выполнение надлежащим качеством предусмотренных контрактом работ по ремонту школы. Своими действиями они причинили бюджету МО "Выборгский район" Ленинградской области ущерб на сумму свыше 3,5 млн рублей, подписав акты выполненных работ без их фактического выполнения и перечислив бюджетные средства на счет коммерческой организации", - отчитались в СК по региону.

Ранее о возбуждённых после проверки состояния Коробицынской школы - как об административных, так и уголовных - делах отчиталась областная прокуратура.

Главе администрации Выборгского района Ленобласти Валерию Савинову было поручено незамедлительно устранить выявленные нарушения закона.

Напомним, в областной Коробицынской школе ввиду некачественного ремонта дети вынуждены были учиться на первом этаже, в том числе в помещениях библиотеки, учительской, медкабинете. Родители ранее уже записывали обращения в разные ведомства, в том числе министру обороны Сергею Шойгу.

Сейчас школа закрыта, детей перевели на обучение в другую.


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