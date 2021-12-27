Беглов: Ситуация с COVID-19 контролируема

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире радиостранции "Россия" заявил, что ситуация с коронавирусом в городе находится под контролем. По его словам, Петербург научился справляться с инфекцией.

- Эпидемиологическая ситуация остается напряженной, но контролируемой. За это время (за 2021 год - прим. ЗАКС.Ру) мы ввели еще три стационара-трансформера, тем самым начали программу развития стационарной медицинской помощи и создали серьезный задел по инфекционным койкам, - сказал губернатор.

По его словам, в городе уже настроена система ПЦР-тестирования, вызова врача на дом, компьютерной диагностики и госпитализации. Беглов добавил, что в Петербурге развернули 192 пункта вакцинации. Сейчас привито около 3 млн петербуржцев с учетом первого компонента, уточнил глава города.

Ранее 27 декабря оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что в России за последние сутки выявлен минимум случаев заражение инфекцией - 23 210 случаев. В частности, в Петербурге выявлено 1 834 случая заражения COVID-19.

София Саттарова