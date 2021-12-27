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Новости 12:00

В России выявили минимум случаев COVID-19 с конца сентября

фото ЗакС политика В России выявили минимум случаев COVID-19 с конца сентября

В России за последние сутки выявили 23 210 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Это минимальное значение с 29 сентября.

Нарастающим итогом за время эпидемии зафиксировано 10 415 230 случаев заболевания. По официальным данным, на 27 декабря от коронавируса умерли 305 155 россиян: 937 летальных исходов зарегистрированы за прошедшие сутки.

Тройка регионов с самой неблагополучной эпидситуацией неизменна. В Москве выявили еще 2 239 случаев заражения, в Петербурге - 1 834, в Подмосковье - 1 616.

 


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