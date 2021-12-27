Суд в Уфе прекратил дело Лилии Чанышевой о нарушении закона об иноагентах

Кировский суд Уфы прекратил дело в отношении бывшего координатора местного штаба Навального* Лилии Чанышевой о нарушении закона об иноагентах, передает "Новая газета" со ссылкой на адвоката Рамиля Гизатуллина.

Чанышевой вменяли осуществление деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, не включенной в реестр НКО-иноагентов (ч. 1 ст. 19.34 КоАП). По словам адвоката, дело прекратили из-за "иных обстоятельств, при наличии которых лицо освобождается от административной ответственности", но, поскольку мотивировочной части решения еще нет, сказать, из-за чего конкретно, защитник не смог.

Протокол на Чанышеву составили по материалам внеплановой проверки "Фонда защиты прав граждан* "Штаб"**. По версии Минюста, Чанышева якобы получила из Канады более 35,3 тысячи долларов за 37 финансовых операций. В протоколе указывалось, что Чанышева нарушила требования закона, не отправив в Минюст заявление о включении фонда в реестр НКО - иностранных агентов.

Чанышева стала первой среди "навальнистов" фигуранткой дела о деятельности экстремистской организации. При этом вся работа Чанышевой в штабе Навального* относится к периоду, когда структуры Навального еще не были признаны экстремистскими. Она останется под арестом до апреля.

Напомним, дело о работе экстремистских организаций (ч. 1 ст. 282.1 УК) завели в сетябре. По этой статье грозит до 10 лет колонии.

**Внесен в реестр НКО-иноагентов