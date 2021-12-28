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Муниципал 9:57

Полиция задержала и поместила в изолятор таксиста, напавшего на главу МО № 72 Швеца

фото ЗакС политика Полиция задержала и поместила в изолятор таксиста, напавшего на главу МО № 72 Швеца

Петербургские правоохранители задержали водителя такси, который в понедельник, 27 декабря, напал на главу муниципалитета МО № 72 Павла Швеца, делится 78.ru.

Уточняется, что стычка между Швецом и таксистом произошла около 13:00 возле дома №  20/4 по Софийской улице.

Причиной конфликта послужило замечание муниципала о неправильной парковке: ремарка вызвала негодование у автомобилиста, и он набросился на мундепа с кулаками, в итоге разбив ему нос. Позднее врачи диагностировали у пострадавшего перелом костей носа.

Задержанным является 30-летний гражданин Узбекистана, в его отношении был составлен административный протокол. Мужчину поместили в изолятор, силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела.


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