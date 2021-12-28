Перед саммитом Путина и лидеров стран СНГ улицы Петербурга убирают тысячи дворников и машин

В преддверии саммита глав стран СНГ с участием Владимира Путина, который должен пройти во вторник, 28 декабря, петербургские улицы усиленно чистят 1029 единиц техники и 1253 работника ручного труда, информирует пресс-служба комитета по благоустройству.

Городские парки и иные зелёные зоны убирают ещё 213 машин и 700 садовников.

За последние 24 часа магистрали Северной столицы очистили от 33,5 тысяч кубометров снега, что эквивалентно порядка 1675 самосвалов.

"Комитет по благоустройству просит автомобилистов быть внимательными на дорогах, не превышать допустимую скорость и соблюдать правила дорожного движения и парковки транспорта. Пешеходам также следует быть осторожными и осмотрительными", - назидает комблаг.

Напомним, на неформальный саммит глав стран СНГ в очередной раз приедет "визави" Путина Александр Лукашенко: за последние полгода они встречались уже четырежды.