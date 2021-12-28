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Новости 12:37

Поморский активист написал заявление на чекистов по статье об оскорблении ветеранов

фото ЗакС политика Поморский активист написал заявление на чекистов по статье об оскорблении ветеранов

Активист из Северодвинска Юрий Щербачев обратился в полицию с заявлением, в котором он, апеллируя к истории собственной семьи, обвиняет региональное управление ФСБ в оскорблении ветеранов Великой Отечественной войны. 

История его конфликта с местными чекистами берет свое начало в 2014 году, когда Щербачева заподозрили в ложном звонке о минировании здания УФСБ по Архангельской области. В его доме в том же году провели обыск, в ходе которого изъяли в том числе медали и оружие его отца. Впоследствии суд признал обыск незаконным, семье Щербачева вернули связанные с войной ценности, но не все: получения кортика и десантного ножа до сих пор не удается добиться.

"Заявление решил написать сейчас, так как в 21 году был принят закон об оскорблении чести и достоинства ветеранов. Сейчас просто идёт такая кампания по этой статье и все осуждённые – обычные граждане, хотя, как мы видим, у государственных органов у самих рыльце в пушку", - рассказал активист изданию "Север.Реалии"*.

Напомним, что последнюю редакцию закона об оскорблении ветеранов ВОВ, предусматривающую уголовную ответственность, президент подписал в апреле нынешнего года.

*Внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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