Поморский активист написал заявление на чекистов по статье об оскорблении ветеранов

Активист из Северодвинска Юрий Щербачев обратился в полицию с заявлением, в котором он, апеллируя к истории собственной семьи, обвиняет региональное управление ФСБ в оскорблении ветеранов Великой Отечественной войны.

История его конфликта с местными чекистами берет свое начало в 2014 году, когда Щербачева заподозрили в ложном звонке о минировании здания УФСБ по Архангельской области. В его доме в том же году провели обыск, в ходе которого изъяли в том числе медали и оружие его отца. Впоследствии суд признал обыск незаконным, семье Щербачева вернули связанные с войной ценности, но не все: получения кортика и десантного ножа до сих пор не удается добиться.

"Заявление решил написать сейчас, так как в 21 году был принят закон об оскорблении чести и достоинства ветеранов. Сейчас просто идёт такая кампания по этой статье и все осуждённые – обычные граждане, хотя, как мы видим, у государственных органов у самих рыльце в пушку", - рассказал активист изданию "Север.Реалии"*.

Напомним, что последнюю редакцию закона об оскорблении ветеранов ВОВ, предусматривающую уголовную ответственность, президент подписал в апреле нынешнего года.

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