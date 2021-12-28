После смерти Просвирнина Яшин у себя в Instagram "на всякий случай" сообщил, что не склонен к суициду

На фоне появившегося накануне, 27 декабря, сообщения о смерти основателя "Спутника и погрома", националиста Егора Просвирнина оппозиционный политик Илья Яшин "на всякий случай" сообщил, что не склонен как к суициду, так и к употреблению алкогольных или наркотических веществ.

"1. Я не употребляю наркотики и алкоголь. Вообще. Ни в каком виде. 2. Мне не прописаны никакие медицинские препараты. Я давно уже не принимал ничего серьезнее аспирина. 3. Я не страдаю депрессией и какими-либо психическими расстройствами. Нахожусь в стабильном эмоциональном состоянии. 4. У меня нет и никогда не было суицидальных наклонностей. Что бы ни случилось, я ни при каких обстоятельствах не наложу на себя руки. Это абсолютно исключено. Нет, ничего не случилось. Пишу это просто на всякий случай", - высказался Яшин у себя в Instagram.

Не так давно политик развёлся со своей женой, певицей Верой Мусаэлян. Некоторые СМИ писали, что после бракоразводного процесса Яшин якобы находился в депрессии.

Известие о смерти Егора Просвирнина появилось вечером 27 декабря: националиста нашли мёртвым на Тверском бульваре в Москве. На теле зафиксировали травмы, характерные для падения с высоты. Перед смертью он написал несколько сообщений в Twitter о ссоре с супругой Мариной Урсовой. Полиции она подтвердила позднее, что в течение последних трёх дней Просвирнин находился в запое.