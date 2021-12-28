Прокуратура снова грозит роспуском МО "Смольнинское"

В конце января в Смольнинском районном суде пройдет заседание по иску прокуратуры Центрального района к МО "Смольнинское". На этот раз истец просит суд установить факт неисполнения советом пяти решений Горсуда. Если суд встанет на сторону прокуратуры, депутатам может грозить роспуск. Это уже второй иск прокуратуры, после которого губернатор сможет обратиться в Заксобрание с предложением расформировать муниципальный совет.

Из иска следует, что прокуратура хочет установить пять случаев неисполнения решений Горсуда. Суд требовал признать недействующим решения совета об утверждении бюджета на 2020 и 2021 годы, некоторые пункты решений об утверждении положения о контрольно-счетной комиссии и решения о внесении изменений в документ о порядке проведения публичных слушаний.

В иске указано, что причиной для обращения в суд стала надзорная проверка и обращения главы округа Григория Ранкова и руководителя местной администрации Александра Колба.

Избранная исполняющей обязанности главы округа Елена Мишкинис рассказала ЗАКС.Ру, что решения совета признали недействительными только из-за отсутствия подписи Ранкова.

- Как мы можем заставить человека что-то подписать? Мы ему все отправляем. Он просто своим желанием не подписывает эти документы. Это его личная воля. Саботаж работы. Они говорят, что мы не приняли бюджет - мы приняли, он просто его не подписал, а потом они сами подают в суд для отмены этого бюджета, - рассказала Мишкинис.

Она отметила, что Ранков около года не принимает участия в жизни муниципалитета из-за "болезни".

Депутат МО "Смольнинское" Дмитрий Балтруков в разговоре с ЗАКС.Ру сказал, что не видит оснований для удовлетворения иска прокуратуры, поскольку все решения Горсуда в положенный срок публиковались на сайте. Они также должны быть опубликованы в газете МО, но в муниципалитете она уже длительное время не выходит.

- Все, что требовалось - мы опубликовали, несмотря на бездействие Ранкова. Он ничего нам не направлял для опубликования. Единственный момент - это газета, которая у нас не выходит, но если открыть Кодекс административного судопроизводства, там четко сказано, что [опубликовать нужно] в течение месяца или в ближайшем номере газеты. Поскольку газета не выходит - ближайшего номера пока нет, - рассказал Балтруков.

Прокуратура в своем иске ссылается на ст. 73 Федерального закона № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской федерации", согласно которой, в случае, если муниципалы не предприняли попытку в установленный срок выполнить требование суда, то губернатор Петербурга может обратиться в Законодательное собрание с проектом роспуска муниципального совета.

Это уже вторая попытка прокуратуры найти повод для роспуска совета МО "Смольнинское". Сейчас в районном суде приостановлено рассмотрение другого иска от ведомства к МО - о непроведении правомочных собраний более трех месяцев. Балтруков рассказал, что рассмотрение иска могут возобновить через 2-3 месяца - после того, как в силу вступят решения по другим искам между Ранковым и депутатами.

Напомним, в МО "Смольнинское" с 2019 года продолжается конфликт между депутатами, избранными при поддержке "Умного голосования" и главой МО Ранковым. Мундепы вынуждены проводить собрания на крыльце. Ранков заседания не посещает. Депутаты неоднократно пытались переизбрать руководителя, но это им не удавалось из-за недостаточного количества голосов. Временно исполняющей обязанности главы 23 декабря избрали Елену Мишкинис. Ранков уверен, что это решение совета незаконно. Мундепы уверены, что недавнее решение Конституционного суда, которое указывает на пробел в законодательстве в случаях, когда руководить округом остается предыдущий глава, а избрать нового невозможно, действует с момента вступления в силу. Ранков считает иначе и полагает, что подобные решения носят лишь рекомендательный характер, а реальные изменения произойдут лишь после принятия соответствующего закона Государственной думой.

Константин Леньков