Елену Мишкинис избрали врио главы МО "Смольнинское"

Депутаты МО "Смольнинское" на собрании совета 22 декабря выбрали Елену Мишкинис на должность временно исполняющей обязанности главы муниципального образования, сообщил ЗАКС.Ру мундеп Дмитрий Балтруков.

"За" проголосовало 11 депутатов. Они намерены зафиксировать изменения в ЕГРЮЛ и готовы через суд добиваться внесения этих данных, если это потребуется.

- Скорее всего, с этим мы пойдем в суд. Я практически уверен, что нам будут создавать препятствия по внесению данных по нашему решению в ЕГРЮЛ. Также практически уверен, что пойдем до уровня Верховного суда. <...> Может быть, [глава МО Григорий] Ранков подаст в суд, как это было, - рассказал Балтруков.

Подобное голосование муниципалы провели в феврале 2021 года. Тогда Мишкинис избрали врио главы муниципального совета. Процедуру внесения новых данных приостановили из-за заявления Ранкова в полицию из-за якобы незаконного изготовления печатей и штампов МО и фальсификаций данных в ЕГРЮЛ. Расследование по уголовному делу еще не завершено.

Как и в прошлый раз, мундепы считают свои действия законными. В этот раз они ссылаются на недавнее решение Конституционного суда обязать Государственную думу устранить коллизию, из-за которой предыдущий глава округа сохраняет свой пост в ситуации, когда нет возможности избрать нового главу.

- Это решение является решением прямого действия. То, что он [Конституционный суд] еще параллельно обязал законодателя привести что-то в соответствие - это не означает, что постановление в части признания неконституционным отсутствие обычной нормы не действует до момента, когда федеральный законодатель что-то там делает. Мы можем напрямую руководствоваться постановлением Конституционного суда, - добавил депутат.

Сам Ранков в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что в уставе МО нет должности временно исполняющего обязанности главы. Постановление Конституционного суда, по его словам, носит лишь рекомендательный характер для органов законодательной власти, и какие-либо изменения в законодательство еще не вносились.

Напомним, в МО "Смольнинское" с 2019 года, после победы кандидатов от "Умного голосования" на муниципальных выборах, продолжается конфликт между депутатами и главой округа. Сменить Ранкова у муниципалов не получается из-за недостаточного количества голосов. Кроме того, Ранков перестал посещать заседания совета и ограничил доступ в здание муниципалитета, из-за чего депутаты вынуждены проводить свои собрания на крыльце. Сейчас в Смольнинском районном суде рассматривается иск прокуратуры о роспуске совета из-за проведения заседаний совета в течение длительного времени. Суду предстоит определить провомочность собраний депутатов на крыльце.

Константин Леньков