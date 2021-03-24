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Муниципал

18:57

МВД возбудило дело из-за печати в МО "Смольнинское" по заявлению Ранкова

фото ЗакС политика МВД возбудило дело из-за печати в МО "Смольнинское" по заявлению Ранкова

Следственный отдел УМВД по Центральному району Петербурга возбудил уголовное дело о подделке штампов по факту изготовления печати в МО "Смольнинское", пишет "Фонтанка.ру".

Сообщается, что дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (изготовление поддельных документов, штампов, печатей или бланков) возбуждено по заявлению главы МО "Смольнинское" Григория Ранкова в отношении неустановленного лица. Также, по данным издания, Следственный комитет проводит проверку по ст. 170.1 УК РФ (фальсификация ЕГРЮЛ).

Заявление Ранков подал после того, как оппозиционные депутаты округа попытались избрать нового главу округа – Елену Мишкинис. Напомним, с начала года Ранков перестал созывать местный совет, и депутаты собираются самостоятельно, ссылаясь на регламент. Одно из таких заседаний 20 января для тринадцати депутатов "Смольнинского" закончилось в полиции: их забрали якобы за нарушение ограничений по коронавирусу.

Мишкинис в качестве и.о. главы округа мундепы избрали в начале февраля. Мундепы отправляют принятые на заседаниях решения на подпись в аппарат муниципального совета, но Ранков не подписывает их, а затем через суд аннулирует. Депутаты пытались подать в суд на Ранкова, но тот отозвал этот иск, как уполномоченное лицо муниципалитета по ЕГРЮЛ. С тех пор решения, за которые голосовали депутаты, подписывает Мишкинис.

Ранков обжаловал в суде решение об избрании Мишкинис и.о. главы округа, и суд приостановил действие документа в качестве обеспечительной меры. После этого 10 марта мундепы снова провели заседание и снова избрали Мишкинис. После этого они обратились к нотариусу, чтобы внести изменения в ЕГРЮЛ, тот направил документы в налоговую для регистрации. Также депутаты изготовили новую печать. Мишкинис объяснила это отказом заверять их документы, в то время как они пытаются работать, и отметила, что депутаты голосовали за решение изготовить печать.

По данным издания, на фоне возбуждения дела процедура изменений в ЕГРЮЛ приостановлена, у налоговой и нотариуса изъяли документы. Ранков настаивает, что печать муниципального совета всегда при нем и изготовлена в единственном экземпляре, и он не подписывал документов об изготовлении дубликатов.

Ранков заявил, что депутаты округа "зависят от него", поскольку должны в первую очередь выбирать главу, а не и.о. на эту должность, и решение должен подписать он. Он упрекнул мундепов в том, что, по его мнению, их "легче их не собирать".

ЗАКС.Ру рассказывал о ситуации в МО "Смольнинское" и конфликте независимых депутатов с Ранковым. В начале марта последний заявил о намерении добиться роспуска совета, ссылаясь на доказанность "бездействия" местного совета.

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