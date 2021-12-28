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Новости 14:58

"Ни о каком суициде не было и речи": Сторонники Просвирнина представили своё мнение о его смерти

фото ЗакС политика "Ни о каком суициде не было и речи": Сторонники Просвирнина представили своё мнение о его смерти

Члены команды "Царь.ТВ" — последнего проекта погибшего националиста Егора Просвирнина — высказались о смерти своего идеолога. Мнение сторонников блогера приведено в телеграм-канале проекта.

Для начала в команде отсекают версию о том, что Просвирнин мог наложить на себя руки. Соратники националиста утверждают, что в последнее время он болел и мучался от бессонницы, однако "ни о каком суициде не было и речи". "Главный редактор не планировал капитуляций ни в каком виде, а планы на следующий год были поистине масштабными", — заявляют члены команды.

Появившуюся днём ранее, 27 декабря, якобы предсмертную записку Просвирнина его сторонники называют фейком.

Отвергается также версия об умышленном причинении вреда Просвирнину.

"Несмотря на хаос и погром внутри, никаких свидетельств борьбы или насилия обнаружено не было. Во время осмотра места происшествия и изъятия техники в квартире присутствовал наш адвокат. Он также не обнаружил следов уголовного преступления. Так что вся конспирология по поводу смерти Егора на данный момент абсолютно безосновательна. Все известные нам обстоятельства его смерти говорят о том, что это был несчастный, трагический, чудовищный случай", — уверены в команде "Царь.ТВ". 

Известие о смерти Егора Просвирнина появилось вечером 27 декабря: националиста нашли мёртвым на Тверском бульваре в Москве. На теле зафиксировали травмы, характерные для падения с высоты. Перед смертью он написал несколько сообщений в Twitter о ссоре с супругой Мариной Урсовой. Полиции она подтвердила позднее, что в течение последних трёх дней Просвирнин находился в запое.


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