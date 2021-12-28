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Новости 16:30

"Антиреклама внутреннего туризма": Миронов призвал отменить курортный сбор

фото ЗакС политика "Антиреклама внутреннего туризма": Миронов призвал отменить курортный сбор

Лидер справедливороссов Сергей Миронов, узнав о решении чиновников Краснодарского края многократно поднять курортный сбор с приезжающих, осудил эту меру, как и саму идею туристического сбора в целом. Для него это удар по репутации и привлекательности российского юга.

"Сбор практически ничего не меняет в качестве инфраструктуры и сервиса, но негативно сказывается на восприятии отечественных курортов, особенно на фоне открытых зарубежных, где никаких поборов нет. Курортный сбор давно пора отменить, это антиреклама внутреннего туризма", - приводит позицию депутата Госдумы его пресс-служба.

В качестве позитивного примера Миронов приводит политику крымских властей в этом вопросе: местные чиновники вовсе отказались от участия в эксперименте со взиманием туристического сбора.

Ранее СМИ сообщали, что с посетителей пляжей Сочи в следующем году будут брать по 50 рублей, а с посетителей других кубанских курортов — по 30 рублей.


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