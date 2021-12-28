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Новости 17:22

Вице-премьер Голикова и глава Роспотребнадзора разошлись в данных по уровню коллективного иммунитета к COVID-19

фото ЗакС политика Вице-премьер Голикова и глава Роспотребнадзора разошлись в данных по уровню коллективного иммунитета к COVID-19

Выступая на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что, по её данным, уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в стране достиг отметки 61,1%.

"Благодаря вакцинации уровень коллективного иммунитета составляет 61,1%, но этого недостаточно", — приводят "Известия" заявление Голиковой.

Отметим, при этом ранее в Роспотребнадзоре обозначили другие цифры — 60,4%.

Главный санитарный врач России Анна Попова, которая взяла слово в ходе саммита лидеров стран СНГ, который проходит в Петербурге 28 декабря, обозначила, что по уровню коллективной иммунизации населения РФ приближается к отметке в 56%.

Давший ей слово Владимир Путин, в свою очередь, заверил коллег из СНГ в эффективности отечественного "Спутника V" против омикрон-штамма коронавируса.


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