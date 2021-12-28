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Новости 15:59

Путин уверен в способности "Спутника V" нейтрализовать штамм "омикрон"

фото ЗакС политика Путин уверен в способности "Спутника V" нейтрализовать штамм "омикрон"

Российский президент Владимир Путин убежден в том, что отечественной вакцине от коронавируса "Спутник V" удастся справиться с вредом, приносимым новым штаммом "омикрон". В своем выступлении во время встречи глав государств СНГ, проходящей в Петербурге, он сослался на представителей центра имени Гамалеи, который разработал препарат, а именно, на руководителя центра Александра Гинцбурга.

"Он мне сказал, что только клиника (клинические исследования - прим. ЗАКС.Ру) может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени, но уровень нейтрализации очень высокий. Вот это буквально два дня назад я с ним говорил. Они эти исследования провели", - приводит фрагмент из его выступления "Интерфакс".

Путин, апеллируя к позиции Гинцбурга, оценил уровень защиты российской вакцины от нового штамма инфекции в 90%.

Напомним, что штамм "омикрон" впервые проявил себя в ЮАР, в связи с чем въезд в Россию граждан, прибывающих из республики и сопредельных стран, теперь производится только при условии прохождения обязательного двухнедельного карантина.


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