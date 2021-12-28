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Муниципал 17:48

Мундеп Кондрашов обратился в комитет по природопользованию из-за переполненных мусорных баков

фото ЗакС политика Мундеп Кондрашов обратился в комитет по природопользованию из-за переполненных мусорных баков

Депутат МО "Ульянка" Павел Кондрашов 28 декабря направил обращение в комитет по природопользованию, охране окружающей среды и экологической безопасности с требованием срочно увеличить количество мусорных контейнеров на территории округа из-за переполненных баков, сообщил мундеп ЗАКС.Ру. 

Кондрашев в обращении к председателю комитета Александру Герману отметил, что накануне "мусорного коллапса" в округе начал работу в тестовом режиме региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. В тот же день, по словам Кондрашова, в округе сократилось число контейнерных баков. 

"Власти решили завалить мусором город. <...> Количество баков сократилось в разы, вывоз отходов происходит не систематически. Страшно представить, что будет происходить на контейнерных площадках в новогодние праздники", - прокомментировал депутат в своем Telegram-канале

Напомним, в рамках мусорной реформы на обновление мусорных баков в Петербурге "Невский экологический оператор" получит более 100 млн рублей. Замену мусорных баков начали в Выборгском, Калининском и Приморском районах города. 

Константин Леньков / фото Павла Кондрашова


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