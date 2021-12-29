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Новости 13:11

Следствие попросило смягчить меру пресечения Хованскому после Нового года

фото ЗакС политика Следствие попросило смягчить меру пресечения Хованскому после Нового года

Следствие по делу об оправдании терроризма, возбужденного в отношении петербургского видеоблогера Юрия Хованского, уточнило свое ходатайство об изменении ему меры пресечения. Как сообщает объединенная пресс-служба судов, назначить ему вместо нахождения под стражей запрет определенных действий следствие просит с 8 января будущего года.

Напомним, что видеоблогера с многомиллионной аудиторией задержали в собственной квартире в июне. Поводом для преследования стала скандального содержания песня про теракт в театральном центре на Дубровке, исполненная публично в 2012 году. В СИЗО Хованский после полугодового заключения чувствует себя сломленным и советует всем сомневающимся уезжать из России. Жалуется он на и то, что "подставные" свидетели по его делу хотят представить песню о "Норд-осте" как исполненную в 2018 году, то есть после принятия закона об оправдании терроризма. 


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