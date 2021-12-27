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"Рады, что следствие разбирается": Адвокат Хованского — о возможной смене меры пресечения для блогера

фото ЗакС политика "Рады, что следствие разбирается": Адвокат Хованского — о возможной смене меры пресечения для блогера

Представляющий интересы Юрия Хованского адвокат Александр Передрук высказался о возможном изменении меры пресечения для блогера: последние полгода он, напомним, пребывает в СИЗО.

Передрук отметил, что обычно меру пресечения для обвиняемого "корректируют", когда следователь не видит необходимости в её продлении.

"Мы рады, что следствие разбирается и пытается найти важный баланс между необходимостью соблюдения определенных запретов, с одной стороны. И, с другой стороны, соблюдения прав нашего доверителя", — приводит заявление адвоката 78.ru.

Ранее Хованский подал жалобу в ЕСПЧ по своему делу.

Стримера обвиняют в оправдании терроризма из-за песни о теракте, который произошёл в театре на Дубровке в 2002 году. По версии следствия, он якобы исполнил её в стриме 2018 года, хотя показания свидетелей и открытые данные подтверждают, что это был эфир 2012 года. Статья об оправдании терроризма появилась в Уголовном кодексе в 2016 году.

В одном из своих последних тюремных писем Хованский рассказал, что в его деле появились "подставные свидетели", которые заявляют, что композиция прозвучала в ходе стрима 2018 года, а не 2012-го. Выяснилось, что двое из трех свидетелей связаны с правоохранительными органами.


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