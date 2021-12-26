Следствие просит суд изменить меру пресечения Юрию Хованскому

Следствие просит изменить меру пресечения блогеру Юрию Хованскому, на изменение в картотеке Куйбышевского суда Петербург обратил внимание руководитель "Агоры" Павел Чиков.

Заседание назначено на 29 декабря. Адвокат Александр Передрук в разговоре с РБК сообщил, что у него нет дополнительных сведений, и о требовании следствия он узнал из карточки на сайте суда.

Ранее Хованский подал жалобу в ЕСПЧ по своему делу.

29 ноября было опубликовано письмо Хованского, в котором блогер заявил об угрозах со стороны следствия ему и его девушке. Перед этим сообщалось, что ему предлагали сделку со следствием, но Хованский от нее отказался.

Хованского обвиняют в оправдании терроризма из-за песни о теракте в театре на Дубровке в 2002 году. По версии следствия, он якобы исполнил ее в стриме 2018 года, хотя показания свидетелей и открытые данные подтверждают, что это был эфир 2012 года. Статья об оправдании терроризма появилась в Уголовном кодексе в 2016 году.

Хованский после ареста извинился за свою песню, сказав, что совершил "ужасную ошибку". На заседании суда по продлению ареста блогер заявлял, что ему ломают жизнь и что в его случае применяется обратная сила закона. В письме Хованский рассказал, что в его деле появились "подставные свидетели", которые заявляют, что композиция прозвучала в ходе стрима 2018 года, а не 2012-го. Выяснилось, что двое из трех свидетелей связаны с правоохранительными органами.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру