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Новости 15:06

Главой ТИК №19 стал руководитель "Ижорского колледжа" Пашкин

фото ЗакС политика Главой ТИК №19 стал руководитель "Ижорского колледжа" Пашкин

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 29 декабря рассмотрела вопрос о назначении нового члена территориального избиркома №19. Заместитель председателя Горизбиркома Олег Зацепа сообщил, что всего поступило три предложения. По его словам, среди них зампред ТИК №27 Иван Ефимов, работающий в "В2В Аналитика" Максим Алексеев и руководитель бюджетного профессионального образовательного учреждения "Ижорский колледж" Андрей Пашкин. Последний кандидат понравился рабочей группе больше всего, рассказал Зацепа. За назначение Пашкина в члены комиссии проголосовали все члены Горизбиркома.

Его же рабочая группа предлагает назначить председателем территориального избиркома, заявил Зацепа. Член ГИК Алексей Березин напомнил, что на заседании рабочей группы Пашкин заявил о том, что "инициатива" попробовать себя на должности главы ТИК пришла от руководителя администрации Московского района. Поэтому он надеется на получение должности, передал слова кандидата Березин. 

 ⁃ Естественно, со стороны членов рабочей группы, Олега Олеговича [Зацепы] в первую очередь, его поправили, что решение принимает Санкт-Петербургская избирательная комиссия. Но лично у меня это обстоятельство вызывает вопросы. Когда человек, как говорил, много раз организовывал выборы, будучи замглавы Красносельского района, но до сих пор считает, что руководит и принимает решения глава района, а не Санкт-Петербургская избирательная комиссия, - заявил член ГИК. 

Глава ГИК Наталья Чечина отметила, что Пашкину нельзя запретить общаться с главой района. Она добавила, что Березин может провести беседу с кандидатом, если его изберут, и объяснить, где он будет работать и как строить рабочий процесс. Большинство членов Горизбиркома проголосовали за назначение Пашкина главой ТИК №19. 

Чечина при обсуждении вопроса добавила, что от одного из депутатов Законодательного собрания поступила жалоба в Центризбирком о якобы заговоре в ГИК. Он утверждал, что Горизбирком якобы планирует назначить в члены комиссии определенного человека.

Напомним, муниципальное образование "Московская застава" выдвинуло в члены ТИК №19 Ивана Ефимова, который сейчас занимает должность заместителя председателя ТИК №27. Часть совета была против его выдвижения. Позже они вместе с другими недовольными этим предложением написали открытое письмо главе Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой, где попросили ее обратить внимание на якобы "недостойного" претендента. 

София Саттарова


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