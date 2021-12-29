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Новости 15:28

За месяц ГЖИ выписала штрафов на 23 млн рублей из-за плохой уборки снега и льда

фото ЗакС политика За месяц ГЖИ выписала штрафов на 23 млн рублей из-за плохой уборки снега и льда

Государственная жилищная инспекция Петербурга отчиталась о своей работе за последний месяц. Плохая уборка снега и льда начиная с 30 ноября привела к штрафам в общей сложности на 23,2 млн рублей, назначенных по 130 административным делам, говорится в сообщении от пресс-службы этого подразделения Смольного.

Специалисты проверили более четырех тысяч жилых многоэтажек, и нарушения в части уборки снега были выявлены в 24% из них.

Напомним, что тема снежных завалов волнует петербуржцев с конца ноября, когда в город вместе с циклоном "Бенедикт" в огромном количестве пришел первый снег. В ходе прямой линии 25 декабря губернатор Александр Беглов согласился принять ответственность за уборку улиц и домов от последствий метелей на себя, не забыв при этом вновь упрекнуть управляющие компании в "разгильдяйстве" и посетовать на запаркованность улиц и дворов.


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