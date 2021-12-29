Горизбирком назначил новых председателей ТИК №№ 12, 29, 53 и 64

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 29 декабря выбрала новых председателей ряда территориальных избиркомов, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Заместитель председателя Горизбиркома Олег Зацепа сообщил, что секретарь ТИК №9 Евгения Архипова подала заявление на сложение полномочий и желает стать членом ТИК №12. Оба предложения Горизбирком одобрил. Зацепа добавил, что рабочая группа рекомендует назначить Архипову председателем ТИК №12. У неё высшее юридическое образование, а место работы - муниципальное образование "Ланское", рассказал зампред ГИК. Он уточнил, что ТИК №12 и Ланское находятся в разных районах. Члены Горизбиркома одобрили назначение Архиповой.

Глава ТИК №23 Михаил Левин пожелал перейти в руководители ТИК №53, рассказал Зацепа.

⁃ Устал от Фрунзенского района, - предположил зампред ГИК.

По его словам, Левина в территориальный избирком №53 выдвинула партия "Новые люди". Члены Горизбиркома утвердили Левина в новой должности.

Главой ТИК №29 Горизбирком решил назначить ее члена Ирину Сагирову. В состав комиссии включена в мае 2021 года, недолгое время была муниципальным служащим, но много лет работала в органах внутренних дел, рассказал Зацепа.

Также ГИК выбрал из трёх кандидатов нового члена ТИК №64. Им стала Галина Авдеева. Ранее она руководила ТИК №10 и ТИК №1, сообщил Зацепа. Авдееву же назначили председателем территориальной комиссии.

Отметим, также Горизбирком выбрал нового председателя ТИК №19. Им стал руководитель "Ижорского колледжа" Александр Пашкин.