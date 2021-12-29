Хованскому назначили запрет определенных действий

Куйбышевский районный суд Петербурга 29 декабря изменил меру пресечения обвиняемому в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому с нахождения под стражей на запрет определенных действий, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Хованскому запрещено использовать средства связи и выходить из дома в промежуток с 10:00 до 18:00 часов. Общаться с журналистами ему также нельзя, как и посещать массовые мероприятия. Запрет будет действовать до 8 января.

Обвиняемый попросил у суда разрешить ему обращаться с родственниками. Он также попросил позволить ему заниматься профессиональной деятельностью - записывать видеоролики, которые могли бы публиковать его родственники. Он добавил, что в Петербурге прописалась его мать. Следователь выступил против, поскольку члены семьи Хованского и его девушка Мария Нелюбова были допрошены и проходят по делу в качестве свидетелей. Судья разрешил Хованскому общаться с родителями и девушкой.

Решение назначить блогеру запрет определенных действий следователь объяснил тем, что Хованский не сможет покинуть страну из-за отсутствия заграничного паспорта, а также по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Он также не сможет попытаться уничтожить улики по уголовному делу, поскольку они находятся под надежной защитой правоохранительных органов.

Адвокат блогера ходатайствовал о приобщении к материалам договора пожертвования благотворительному фонду памяти жертв авиакатастрофы в Египте "Рейс 9268".

До начала заседания по изменению меры пресечения у Куйбышевского районного суда собрались около 50 человек, которые пришли поддержать блогера. Среди них давний товарищ Хованского стример Илья Мэддисон.







За несколько часов до начала заседания все районные суды Петербурга, включая Куйбышевский, получили письмо от пользователя "BORTNIKOV", который в грубой форме потребовал освободить Хованского.

Напомним, Хованского обвиняют в оправдании терроризма с использованием интернета (ст. 205.2 УК). По этой статье ему грозит до семи лет лишения свободы. Следствие уверено, что блогер в 2018 году во время трансляции исполнил песню, в которой одобрительно высказался о действиях террористов во время захвата заложников на спектакле "Норд-Ост" в театре на Дубровке в 2002 году. Блогер утверждает, что эта песня была исполнена им в 2012 году, когда уголовной ответственности за такое деяние не предусматривалось.

Константин Леньков