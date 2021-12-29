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Новости 18:27

Петербургские переговоры Лукашенко и Путина в формате тет-а-тет продлились три часа

фото ЗакС политика Петербургские переговоры Лукашенко и Путина в формате тет-а-тет продлились три часа

Переговоры Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, проходившие в петербургской резиденции российского президента в Константиновском дворце, завершились спустя три часа: встреча двух "визави" шла за закрытыми дверями, информирует РИА "Новости".

Лукашенко, напомним, приехал в Северную столицу на неформальный саммит лидеров стран СНГ.

После двусторонней дискуссии Путин заявил, что они с Лукашенко приняли решение провести военные учения на территории Белоруссии весной грядущего года.

"Пул первого" особо отмечал, что президент России лично заехал за своим коллегой перед встречей в Константиновском дворце.

За последние полгода Путин и глава Белоруссии встречались уже четыре раза. В ходе визита в Сочи Лукашенко одобрили кредит на миллиарды долларов.

Приезд лидеров стран СНГ традиционно окрасил дороги Петербурга в красный.


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