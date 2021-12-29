Путин и Лукашенко играют в хоккей в Стрельне: за главу Белоруссии "болеет" его шпиц

После трёхчасовых переговоров в петербургском Константиновском дворце Владимир Путин и Александр Лукашенко решили развеяться игрой в хоккей. Видеозаписью спортивных "экзерсисов" президентов РФ и Белоруссии делится SHOT. Уточняется, что каток находится в Стрельне.

Следуя привычке, Путин вышел на лёд в форме под номером 11, а его оппонент облачился в более "победоносное" обмундирование под номером 01.

"С ними также сыграли Фетисов, Ковальчук, Касатонов, Фёдоров и другие известные хоккеисты", — сообщили также смотрящие за действом журналисты.

Отмечается, что за игрой Лукашенко внимательно наблюдает его шпиц по кличке Умка, сидящий на руках у некой дамы.

Глава Белоруссии, напомним, приехал в Северную столицу на неформальный саммит лидеров стран СНГ.

Фото: kremlin.ru