Бюджеты муниципалов: Жизнь на дотации, траты на ИКМО и продолжение противостояний

К концу 2021 года большинство муниципальных образований приняли бюджеты на будущий год. Проблемы возникли у четырех округов - там депутаты и руководители не смогли договориться друг с другом. Из чего сформированы бюджеты, на что направят основные расходы и кто остается без основного финансового документа - в материале ЗАКС.Ру.

Доходная часть

Не все муниципальные образования опубликовали свои бюджеты на 2022 год. Некоторые не разместили решения на сайтах, но включили их в газеты. Всего ЗАКС.Ру удалось обнаружить 77 так или иначе опубликованных принятых решений о бюджете. Муниципалитетов в Петербурге 111.

Самый большой доход у муниципального образования "Город Колпино" - 431 млн рублей. Сумма расхода аналогична - дефицит равен нулю.

Следующий по величине доход у МО "Город Петергоф" - 419,97 млн рублей. Расход выше этой суммы - 456,6 млн рублей. Из чего следует, что дефицит бюджета у муниципалитета более 36 млн рублей.

Самый маленький бюджет у МО "Поселок Смолячково" - 22,59 млн рублей. Свои расходы округ почти смог уложить в эту сумму - дефицит составил 818 тысяч.

На втором месте в рейтинге самых маленьких бюджетов МО "Дворцовый округ" - 26,4 млн рублей. Расходы у округа в разы больше - 65 млн рублей.

Доходы муниципальных образований складываются, в основном, из четырех составляющих: налоги, штрафы, дотации и субвенции. Судя по опубликованным бюджетам, субвенции МО получают на выполнение передаваемых полномочий: на работу опеки и на определение должностных лиц, обязанных составлять протоколы об административных правонарушениях. Дотации муниципалам дают "на выравнивание бюджетной обеспеченности" из денег субъекта, следует из документов.

"Дворцовый округ" - единственный муниципалитет, который не получил дотации из бюджета города. Самая большая строка прибыли у МО - налоги в размере 22,7 млн рублей. Остальное округ получил в качестве субвенции. Все остальные муниципалитеты получили от региона дотации. Это основная статья дохода почти у всех округов.

Больше всех дотаций получило МО "Красное село" - 194 млн рублей. Но даже этих денег округу не хватило, чтобы принять бюджет без дефицита. В минус ушли почти все муниципальные образования, чьи бюджеты удалось обнаружить ЗАКС.Ру. Только 20 округов смогли подогнать свои расходы под доходы. И только один муниципалитет смог выйти в профицит - МО "Полюстрово".

Доход у округа составил 144 млн рублей, а расход 139 млн рублей. Так "Полюстрово" вышло в плюс на 5,3 млн рублей.

Некоторым дали чуть больше субвенций, и только единицы планируют значительно наполнить свой бюджет за счет налогов. В частности, на налоги богаты МО "№54" (75,8 млн рублей), "Светлановское" (105,4 млн рублей), "Поселок Тярлево" (23,6 млн рублей), "Поселок Парголово" (169,8 млн рублей), "Обуховский" (71 млн рублей),"Невский округ" (73 млн рублей), "Ланское" (73 млн рублей) и "Город Колпино" (192,59 млн рублей).

Расходная часть

В таблице предполагаемых расходов у муниципалов царит единообразие. Практически все большую часть денег решили направить на жилищно-коммунальное хозяйство, в которое входит благоустройство. Есть, конечно, и отличившиеся.

В частности, МО "Измайловское" выделило на охрану семьи и детства 14,7 млн рублей. Эти средства должны пойти на содержание детей в опекунских семьях и выплаты приемным родителям, следует из документа.

Округа "Поселок Лисий Нос" решил самую большую сумму отдать на ремонт и содержание дорог - 69,5 млн рублей. Общая сумма расходов муниципалитета составляет 218,56 млн рублей.

МО "Коломна" планирует больше всего денег потратить на культуру - 13,67 млн рублей. Как сказано в бюджете, часть денег пойдет на организацию праздников, а часть - на МКУ "Центр социально-экономического развития муниципального округа Коломна". На сайте округа сообщается, что МКУ участвует в мероприятиях по охране окружающей среды, обучает неработающее население способам защиты и действиям при ЧС, организует и проводит праздничные мероприятия и другое.

Спонсировать раздел культуры больше остальных направлений намерено и МО "№78". Округ на этот раздел выделил 15,9 млн рублей, основная часть из которых - 13,8 млн рублей - пойдет на оплату деятельности МКУ "МЦ-78". В организации действует несколько кружков: по хореографии, театру, оригами, мини-футболу, дзюдо и другим досуговым направлениям. На сайте муниципалитета сказано, что в 2018 году в МКУ занимались 423 жителя округа.

Ряд муниципалитетов решили выделить деньги на работу своих избирательных комиссий. Так, например, 1,2 млн на избирком заложило МО №54. Чуть более 1 млн на избирком заложило в бюджет МО "Княжево". Значительно меньше - 37 тысяч рублей - на ИКМО намерено потратить муниципальное образование "Полюстрово", а МО "Ланское" - 20 тысяч рублей.

В проекте бюджета МО "Георгиевский" на избирком выделено 10,5 млн рублей. ЗАКС.Ру не удалось найти на сайте округа информации о принятии документа. У МО "Сергиевское" избирательная комиссия прописана в бюджете, но денег на нее не выделено.

Отметим, в 2022 году пока не планируется проводить муниципальные выборы. Всего в Петербурге 111 муниципалитетов, 110 из них провели выборы в 2019 году. В 2021 году избрался состав МО "Автово". У всех муниципальных депутатов полномочия действуют пять лет.

Безбюджетные

В нескольких муниципальных образованиях Петербурга не утихают внутренние конфликты. После выборов 2019 года депутаты не могут наладить отношения и договориться о чем-либо с друг другом или бывшим руководителем, который из-за разрозненности мундепов продолжает быть главой округа. Из-за сложных взаимоотношений еще в 2020 году некоторые муниципалитеты не приняли бюджет на 2021 год. Поэтому округа живут на так называемую 1/12 от когда-то принятого бюджета. То есть сумма с предыдущего финансового года делится на 12 месяцев и ежемесячно выдается округу на выполнение необходимых задач и трат.

Такая ситуация сложилась, например, в МО "Лиговка-Ямская". Бюджет на 2022 год округ тоже пока не принят, рассказал ЗАКС.Ру мундеп округа Михаил Шабалкин. По его словам, пока никакой информации у депутатов о документе нет.

- Даже не присылали депутатам проект. Не было заседаний, не было обсуждений бюджета. Я даже не уверен, что его готовили. Мы [главе округа Вадиму] Войтановскому предложили, не смотря на то, что у нас "война", что мы всё равно готовы прийти и принять этот бюджет, - сказал Шабалкин.

Он отметил, что второй год муниципалитету жить без бюджета будет затруднительно. В 2020 году совет "Лиговки-Ямской" не принял бюджет на 2021 год. Документ не был согласован и в течение уходящего года.

Глава муниципалитета Вадим Войтановский в разговоре с ЗАКС.Ру тоже сказал, что депутаты готовы принять бюджет. Пока этого не произошло. Но Войтановский обещал, что бюджет будет принят в январе 2022 года - проект уже готов.

- Принципиально депутаты готовы собраться. Мы же совет должны подготовить, в прокуратуру отправить [проект бюджета] должны, и так далее. У нас всё готово, повестка дня готова, и всё мы примем, обязательно, - заявил глава МО "Лиговка-Ямская".

Менее оптимистичная ситуация в МО "Смольнинское", которое тоже сейчас живет на 1/12. Совет не собирался уже несколько месяцев и проходит через ряд судебных разбирательств. По заверениям мундепов, и.о. главы округа Григорий Ранков не созывает заседания совета. Депутаты собираются сами на крыльце муниципалитета или в штабе регионального отделения "Яблока" - большая часть совета избралась при поддержке партии. Мундепы уверены, что все принимаемые таким образом решения действительны, Ранков же их считает нелегитимными.

На одной из таких встреч мундепы избрали новым и.о. главы Елену Мишкинис. Пока в данных ЕГРЮЛ руководителем округа значится Ранков. Мишкинис рассказала ЗАКС.Ру, что администрация муниципалитета подготовила проект бюджета и разослала его депутатам. Последние, в свою очередь, документ приняли, заявила Мишкинис:

- Первое чтение мы провели, но Ранков его не подписал. Публичные слушания должна провести администрация, она их тоже не провела. Из-за того, что не проведены публичные слушания и не подписано первое чтение, мы не провели второе и третье чтения.

Ранков сказал ЗАКС.Ру, что вместе с администрацией все депутатам отправил. Сейчас у него нет никакой информации о принятом бюджете, заявил и.о. главы.

- В срок документов нет о принятом решении, значит он не принят. <...> У меня нет информации о том, что бюджет мог быть принят. В срок информации нет, 25 декабря - это крайний срок, - сообщил Ранков.

По его мнению, предложения депутатов о бюджетах прошлых годов не подходят округу. Муниципалитету лучше жить на 1/12, считает Ранков.

Не приняли бюджет на будущий год в МО "Литейный округ", рассказал ЗАКС.Ру депутат Дмитрий Маркевич. Он сообщил, что проект документа опубликовали и даже провели слушания в онлайн-формате.

- По сути это был рассказ об основных параметрах бюджета со стороны местной администрации в режиме онлайн. Такое небольшое выступление. По сути, это ничем не отличалось от того, что было год назад, - рассказал Маркевич.

По его мнению, процедура проведения публичных слушаний не соблюдалась. Еще до мероприятия мундеп обратился в прокуратуру. В бумаге он указал, что перед слушаниями проект бюджета не был опубликован в СМИ, мероприятие планируется провести в режиме видеоконференции, что не позволяет всем жителям присутствовать на нем, а также "не обеспечено заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, способом, обеспечивающим такое информирование жителей Муниципального образования". Пока ответа от прокурора не поступило, уточнил Маркевич в разговоре с ЗАКС.Ру.

Он напомнил, что в 2020 году слушания по бюджету на 2021 год прошли аналогично - это стало причиной для отмены документа. Процесс отмены через суд инициировала местная администрация, которая сама и организует публичные слушания, отметил мундеп. Он рассказал, что пока и.о. главы "Литейного округа" Павел Дайняк не назначил заседание по одобрению документа в первом чтении. До наступления 2022 года округ уже не успеет принять бюджет, констатировал Маркевич. Дайняк на звонки ЗАКС.Ру не ответил.

Утром 30 декабря еще не был принят бюджет на 2022 год в МО "Волковское", сообщила ЗАКС.Ру по телефону секретарь округа. Она рассказала, что документ планируют принять. Когда это произойдет - секретарь уточнить не смогла и порекомендовала обратиться к главе муниципалитета Михаилу Куреневу, но на месте его в тот момент не оказалось. По личному номеру Куренев на звонок ЗАКС.Ру не ответил.

Депутат "Волковского" Рамиль Яхин подтвердил в разговоре с изданием, что бюджет на 2022 год округ не принял. По его словам, было несколько попыток это сделать, но все они не увенчались успехом. Причин на это несколько, заявил Яхин. Он рассказал, что проект бюджета не публиковался и что публичные слушания по нему не проводились. Мундеп добавил, что и сам документ вызвал вопросы у депутатов.

- Разбазаривание денег, откровенное разбазаривание денег. Финансирование закладывалось от фонаря. Никто не проводил исследований, никто не проводил мониторинга цен на те или иные услуги. <...> Они не могут обосновать, почему 125 млн, а не 110, положим. Куда девается переходящий остаток средств на счетах муниципального образования, тоже не смогли объяснить, - сказал Яхин.

София Саттарова