Путин подписал законопроект о доступе на стадионы по FAN ID

Президент России Владимир Путин подписал законопроект, вводящий в России доступ для болельщиков на спортивные соревнования только по FAN ID, документ опубликован на портале правовой информации.

Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года. С этой даты зрители и участники соревнований должны будут оформить специальный документ: это будет возможно в том числе через портал госуслуг. Авторы законопроекта настаивали, что FAN ID позволит обеспечить безопасность на стадионах. Перечень спортивных мероприятий, для которых потребуется документ, определит правительство.

Закон вызвал негодование петербургских болельщиков футбольного клуба "Зенит". Фанатский сектор команды заявил, что не станет оформлять эти карты. Они считают такие меры "непрозрачными, репрессивными и избыточными", и что Fan ID "превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию".