Сотрудники Смольного накрыли десятки нелегальных елочных базаров

Петербургские чиновники начиная с 20 декабря остановили работу 38 развалов, на которых без лицензии продавали елки. Деятельность половины закрытых точек пресекли в течение последних трех суток.

"Город поддерживает добросовестных предпринимателей, которые заранее оформляют аренду участков для сезонной торговли, привозят ёлки из специализированных питомников. Тем, кто пытается получить прибыль незаконно, нарушает санитарные требования, правила землепользования и благоустройства, природоохранное законодательство, придется заплатить штраф", - напомнил губернатор Александр Беглов.

Попавшимся на незаконной деятельности бизнесменам грозит штраф до 200 тысяч рублей. Физические лица за размещение несогласованных элементов благоустройства могут оштрафовать только на 5 тысяч рублей.

В середине декабря пресс-служба Смольного сообщила, что разрешение на уличную торговлю елками получили 82 субъекта предпринимательства. По состоянию на 16 декабря больше всего легальных елочных базаров было в Московском районе.