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Новости 17:19

С Дворцовой площади отправили свыше 15 тысяч новогодних открыток

фото ЗакС политика С Дворцовой площади отправили свыше 15 тысяч новогодних открыток

Временный почтовый пункт, к Новому году организованный на Дворцовой площади, закончил свою работу. В последнюю декаду декабря петербуржцы имели возможность отправить открытку в любой населенный пункт на планете, где имеется почтовая связь. Таких открыток в результате послали более 15 тысяч, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Почты России".

"Все новогодние поздравления, подписанные 30 декабря 2021 года, в ближайшее время отправятся во все регионы России и разные страны мира - все остальные открытки Почта России уже обработала и отправила адресатам", - говорится в ответе от компании-монополиста.

Больше всего новогодних поздравлений с Дворцовой площади ушло в страны Прибалтики, США, Канаду, Великобританию, Францию, Германию и Китай. Открытки для оригинального почтового пункта на главной площади были художественно оформлены детьми, соревновавшимся за это право на специальном конкурсе.


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