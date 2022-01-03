Политические прогнозы на 2022 год: Возможные муниципальные выборы, дружба ЗакСа и Смольного и ожидание событий

фото пресс-службы Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Опрошенные ЗАКС.Ру политологи считают, что в 2022 году в политической сфере Петербурга будет затишье. Обострения конфликтов не ожидается, а Законодательное собрание и администрация Петербурга будут жить душа в душу, уверены эксперты. Всплеск возможен, только если в городе все же решат укрупнять муниципальные образования, отметили политологи.

Муниципальное укрупнение

Политический психолог, генеральный директор Центра социальных проектов "Белый дом" Инга Бурикова считает, что в 2022 году следует ждать продолжения пандемических ограничений и связанных с этим сложностей в экономике в стране в целом и в Петербурге в частности. По ее мнению, у людей нарастают апатия и тревога, из-за чего они ждут более определенных действий от властей.

- Практически каждого коснулась ситуация с пандемией лично, как впрямую с болезнями, кто переболел или потерял кого-то, так и экономически. Потому что малый бизнес страдает по ограничениям, и ряд жителей находятся в сложной экономической ситуации. Это будет прогрессировать, и здесь, конечно же, властям отмолчаться не удастся. Всё больше и больше есть ожидания каких-то действий, пояснений, разъяснений, - считает Бурикова.

По ее мнению, если губернатору и администрации Петербурга не удастся сформировать хорошую поддерживающую политику, то это может стать триггером для недовольства петербуржцев. Политолог Станислав Еремеев же считает, что 2022 год будет больше нацелен на накопление идей и реализацию того, что обещали депутаты разных уровней.

По его мнению, также политика Петербурга будет направлена на рассмотрение и реализацию федерального законодательства о муниципальной власти. Это будет "основным трендом" следующего года, уверен политолог.

- Внесена в Госдуму поправка [сенатора Совета федерации Павла] Крашенинникова и [депутаты Госдумы Андрея] Клишаса, связанная с системами самоуправления. И, думаю, как раз вокруг этой темы и будет развиваться внутригородская жизнь. <...> У нас может быть подготовка к муниципальным выборам, - считает Еремеев.

По его мнению, сейчас есть запрос от граждан на повышение эффективности работы муниципалитетов. Гендиректор "Белого дома" Бурикова согласна с тем, что изменения на муниципальном уровне станут одной из главных политических тем 2022 года.

- В Санкт-Петербурге идет разговор о том, чтобы укрупнить муниципалитеты по ряду причин. Схема укрупнения еще обсуждается. Если это случится, то можно ожидать в 2022 году новые выборы в новые муниципалитеты, - считает Бурикова.

В случае проведения голосования Петербург ждет яркая кампания, уверена Бурикова. Много сфер влияния и политических игроков могут быть затянуты в этот процесс, пояснила политический психолог.

- Поскольку это затрагивает интересы очень широкого круга людей и игроков, мне кажется, это решение в конечном счете в Москве будет приниматься. Вероятность есть, но она не супервысока, - считает политолог Валентин Бианки.

Он отметил, что причин для объединения муниципалитетов может быть несколько. Например, наличие округов, которые тратят основную часть денег на свое содержание и освещение своей деятельности в СМИ, отметил политолог. Также, по его словам, есть политические причины — желание установить большую степень контроля над этим уровнем власти.

Политолог Дмитрий Солонников считает, что муниципальные выборы в Петербурге не обязательно будут проходить в 2022 году. Следующий год может быть только подготовкой к ним, предположил политолог:

- Петербург, скорее всего, посмотрит, что сделают московские коллеги. И дальше, не так быстро, а основываясь на уже полученном опыте, так же двигаться к изменению региональных законов и, соответственно, подготовке региональных выборов. Успеют это сделать для выборов в местные самоуправления в 2022 году, посмотрим, - считает Солонников.

Не согласен с коллегами политолог Александр Конфисахор. Он уверен, что муниципальных выборов ожидать в 2022 году не стоит. Об объединении округов говорят давно, отметил политолог. Но властям удобнее иметь большое количество небольших муниципалитетов, уверен Конфисахор:

- С точки зрения политической целесообразности, нельзя создавать сильные муниципалитеты — крупные и финансово обеспеченные. Разделяй и властвуй: 111 мелких собачек тявкают — это, конечно, намного проще.

Политолог добавил, что сейчас муниципалитеты встроили в общую структуру после изменения закона о государственной власти. Так что они уже находятся под большим контролем, пояснил Конфисахор.

Лучшие друзья Мариинский и Смольный

Политолог Валентин Бианки считает, что отношения между Законодательным собранием и администрацией Петербурга в 2022 году "будут складываться прекрасно". Он уверен, что новый спикер парламента Александр Бельский, который до этого был вице-губернатором по внутренней политике, не пойдет против Смольного:

- Все голосования и аппаратные вещи показали, что степень контроля крайне высокая. Бельский точно не тот человек, который хочет пойти против Беглова. Линия напряженности, которая столько лет существовала, уже не будет существовать.

С ним согласны Конфисахор и Солонников. Отношения между парламентом и Смольным будут складываться хорошо и без противостояния, заявил Конфисахор.

- Сейчас новый состав ЗакСа и администрация города — это лучшие друзья. И это не оборот речи, это на самом деле так и есть. Могут быть только какие-то редчайшие всплески активности от пары депутатов. Остальное будет абсолютно спокойно. Тем более у ЗакСа практически не осталось полномочий, - считает Конфисахор.

Солонников также заявил, что в 2022 году никаких неожиданностей и сложностей в работе ЗакСа и Смольного не должно быть. Бурикова считает, что даже с нынешним составом ЗакСа единой политики двух ветвей власти ожидать не стоит:

- Не видно единой руки в городе, каждый делает что-то своё. Поэтому сложно ожидать от вновь избранного Законодательного собрания, где руки Смольного, так скажем, много, единодушия с администрацией. Мне кажется, даже в такой, казалось бы, управляемой ситуации мы увидим некий раздрай. Каждый политический субъект будет играть какую-то свою партию, свою игру. В первую очередь это связано с тем, что нет единой четкой позиции со стороны губернатора, со стороны Смольного, ее не видно. Не высказывается какая-то общая линия, тренд развития города.

Политологи не ждут, что в 2022 году депутаты будут поднимать много острых вопросов. В частности, об этом заявил Бианки. Он отметил, что как таковой оппозиции в ЗакСе не осталось. По его словам, "Справедливая Россия" в достаточной степени лояльна, как и "Новые люди" с ЛДПР. Можно ожидать какие-то минимальные действия от депутатов, но сильно конструктивными они не будут, считает политолог.

Партийные преобразования

В конце 2021 года активные преобразования начались в региональных отделениях партий "Яблоко" и "Единая Россия". Политолог Еремеев отметил, что обновление "Единой России" — это "веление времени". Новое руководство партии отражает тенденцию на политическое обновление, уверен политолог:

- Всякая политическая партия, а "Единая Россия" является политической силой, для того и существует, чтобы реализовать те или иные свои партийные цели и задачи. Мне кажется, тот процесс обновления, который в Российской Федерации сегодня идет, он не случаен. Сегодня огромное количество новых людей пришло в "Единую Россию", изменился и корпус депутатский, много новых членов партии, много молодежи, это отражение центра на запросы волонтерского движения.

Бианки считает, что чистки рядов в "Единой России" будут. Но одна фигура не получит все влияние в городе в свои руки, сказал политолог. Солонников уверен, что руководящие структуры в реготделении "Единой России" будут меняться. Нет ни одной партии, где один раз и на всю жизнь сформировали руководящие структуры, отметил политолог. По его мнению, "чисткой" это называть не стоит. Чистки рядов происходят как раз в "Яблоке", заявил Солонников.

- Таких массовых исключений, как "Яблоко", ни одна партия никогда не предпринимала, - заявил политолог.

По его мнению, "ядерный электорат" демократы сохранят. Но при сохранении кадровых проблем "Яблоко" может потерять поддержку других людей и не перейти необходимый порог в 3% на следующих выборах, считает Солонников.

Конфисахор придерживается аналогичного мнения. По его словам, "Яблоко" своими действиями "отпугнуло" многих потенциальных сторонников.

- Лозунг оппозиции должен быть не "Кто не с нами, тот против нас", он должен быть категорически другой: "Кто не против нас, тот с нами", - считает Конфисахор.

Он считает, что каких-то новых объединений бывших "яблочников" Петербургу ждать не стоит. Политолог Еремеев отметил, что появление новых сил зависит от персоналий.

- Всё зависит от их мудрости, потому что, когда в ансамбле все солисты, — это уже не ансамбль. Умение ставить свои интересы под общую задачу — это всегда называется политическая мудрость. К сожалению, часто представителям тех или иных демократических движений этого не хватает, - считает Еремеев.

При этом он отметил, что "жизнь рождает новые конструкции". По его словам, совсем недавно никто не знал о "Новых людях", а теперь они дают возможность реализоваться тем или иным согражданам, которые видят себя "на этом спектре политической жизни". Изменения происходят и в компартии, напомнил Еремеев. В частности, там идет смена поколений и радикализация позиции.

- Партия — это всегда живой организм, и в нем происходят разные процессы. Одни партии, такие, к примеру, как "Единая Россия", кому-то это нравится, кому-то это не нравится, но это факт, они эволюционируют исходя из задач сегодняшней политической жизни. Другие же партии уже потихоньку сходят с политической сцены, потому что неадекватно отвечают на те вызовы, которые сегодня есть, - считает Еремеев.

София Саттарова