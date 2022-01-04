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Новости 16:20

Миронов ведет переговоры об объединении с непарламентскими партиями

фото ЗакС политика Миронов ведет переговоры об объединении с непарламентскими партиями

Лидер думской фракции "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов рассказал о том, что в настоящее время пытается расширить свою политическую организацию и число ее союзников. Речь идет о партиях, не попавших в прошлом году в Госдуму.

"Мы, безусловно, настроены на дальнейший объединительный процесс, открыты для переговоров. Я встречался с лидерами некоторых непарламентских партий. Персоналии называть пока не буду, но переговоры ведутся", - приводит его слова ТАСС.

По признанию Миронова, он и его коллеги будут готовы к сотрудничеству с различными силами в ходе региональной предвыборной кампании наступившего года. 

Отметим, что в течение предыдущего года отдельные представители "Справедливой России - За правду" демонстрировали готовность объединиться с КПРФ. Коммунисты в ответ принципиальных возражений не высказывали, но откладывали потенциальный переговорный процесс.


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