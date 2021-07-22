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Выборы 2021

Новости 11:35

Зюганов не готов обсуждать объединение с Прилепиным до выборов

фото ЗакС политика Зюганов не готов обсуждать объединение с Прилепиным до выборов

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов высказался на тему возможного объединения с партией "Справедливая Россия - За правду", которое ранее заочно предложил депутату ГД один из ее трех сопредседателей, писатель Захар Прилепин. Принципиально против нового политического альянса Зюганов не возражает, но пока усилия его единомышленников сосредоточены на электоральной кампании.

"Если есть хорошие идеи и с чем идти - после того, как выборы состоятся, готовы выслушать. Но сейчас уже идет реальная борьба и конкуренция", - цитирует его РИА "Новости".

Зюганов добавил, что с его стороны ранее уже звучало предложение о создании лево-патриотического предвыборного блока, и лидеров обновленных эсеров коммунисты туда безуспешно приглашали. 

"Они пошли своим блоком... А сейчас идет уже выборная большая кампания", - заключил лидер КПРФ.

Ранее в интервью ЗАКС.Ру лидер справедливороссов Сергей Миронов поделился своими соображениями относительно потенциального союза с КПРФ и рассказал свою историю взаимоотношений с партией Зюганова.

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