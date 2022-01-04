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Новости 15:22

Из-за начавшейся оттепели в Петербурге на сутки объявили "желтый" уровень опасности

фото ЗакС политика Из-за начавшейся оттепели в Петербурге на сутки объявили "желтый" уровень опасности

Петербургское правительство объявило предстоящие сутки представляющими "желтый" уровень погодной опасности. Объявление вступает в силу в 21 час вечера 4 января. Как и прогнозировали специалисты, в городе наблюдается мокрый снег и потепление. Метеорологи объясняют происходящее одним из свойств циклона, который получил название "Юмит".

Пресс-служба Смольного призывает автомобилистов воздержаться от поездок в связи с повышенным риском аварий. На Приморском и Мурманском шоссе 4 января таковые уже имели место.

Отметим, что с повышением температуры началось также падение сосулек: например, как сообщили в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на Петроградской стороне одна из них 4 января пробила стекло припаркованного автомобиля.


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