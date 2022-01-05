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С начала года за плохую уборку петербургских дворов выписали штрафов на 4,5 млн рублей

фото ЗакС политика С начала года за плохую уборку петербургских дворов выписали штрафов на 4,5 млн рублей

В наступившем году сотрудники Государственной жилищной инспекции Петербурга успели проверить качество уборки дворов от снега, льда и мусора во всех восемнадцати районах. Нарушения были выявлены по каждому третьему адресу из 661 проинспектированного.

Для ответственных за уборку это обернулось возбуждением 38 административных производств и общей суммой штрафов в 4,5 млн рублей. В эту сумму входит штраф, назначенный "Невскому экологическому оператору". Именно эта организация с 1 января отвечает за вывоз мусора, на проблемы с которым жалобы на зимних каникулах поступают ежедневно и повсеместно: контейнерные площадки в некоторых дворах завалены отходами с конца декабря. Наиболее активно фотосвидетельства публикуют в соцсетях жители Парнаса и других северных районов.


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