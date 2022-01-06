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Из-за случая в Костроме Миронов требует отмены моратория на смертную казнь для убийц детей

фото ЗакС политика Из-за случая в Костроме Миронов требует отмены моратория на смертную казнь для убийц детей

Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов выступил за отмену моратория на смертную казнь в случае убийства несовершеннолетних. Соображения эсера приводит пресс-служба партии.

К соответствующим умозаключениям Миронова спорверг случай в Костроме, где была изнасилована и убита 5-летняя девочка.

"Сколько таких трагедий произошло за последнее время, и сколько еще должно произойти, прежде чем власть примет меры? Много лет подряд мы требуем восстановления смертной казни по двум преступлениям – терроризм и убийство детей. Только такой кары заслуживают эти мерзавцы – им не место на земле. Иначе они снова и снова будут убивать", – высказался депутат.

Миронов посетовал также, что представители "Единой России" в Госдуме постоянно блокируют инициативу справороссов о частичной отмене моратория.

"Надеюсь, после недавного выступления председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина они поумерят свой пыл и нам всё же удастся ввести смертную казнь для террористов и педофилов!" – заключил Миронов.

Ранее в Костроме были задержаны двое мужчин, которые подозреваются в убийстве и изнасиловании маленькой девочки. Один из них ранее уже был судим за педофилию: его срок истёк в 2021 году, он пребывал под административным надзором.


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