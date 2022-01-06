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Новости 16:20

Петербургские улицы готовят к Рождеству более тысячи дворников и машин

фото ЗакС политика Петербургские улицы готовят к Рождеству более тысячи дворников и машин

В преддверии православного Рождества улицы Северной столицы вышли убирать тысячи дворников и соответствующее количество спецтехники, информирует пресс-служба комитета по благоустройству.

Особое внимание уделяется местам, расположенным рядом с религиозными объектами.

В Петербурге, напомним, объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности, обусловленный оттепелью, из-за которой дорожное покрытие, неубранное вовремя от снега и наледи, превратилось в каток.

На улицы 6 января выехали 1079 единиц техники и вышли 1137 работников ручного труда, уточнили в комблаге.

"Комитет по благоустройству поздравляет православных петербуржцев с Рождеством Христовым и желает всем мира и добра", - поздравляет горожан надзорное ведомство.


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