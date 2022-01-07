ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:22

Петербуржцы продолжают массово жаловаться не неубранный снег и на катки вместо дорог

фото ЗакС политика Петербуржцы продолжают массово жаловаться не неубранный снег и на катки вместо дорог

За последние 24 часа на портал "Наш Санкт-Петербург" поступило свыше 300 жалоб горожан на ужасное качество уборки улиц от снега и наледи.

Чаще всего петербуржцы сетуют на неубранность придомовых территорий, на втором месте — каток вместо асфальта. Из-за несвоевременной очистки тротуаров ото льда горожане получают травмы. Так, на улице Фёдора Абрамова местная жительница сломала руку, поскользнувшись на дороге.

"Снег не убирается месяц. Образуются наледи! С коляской, да и с ребёнком подняться/спуститься — невозможно! Будьте любезны, почистить и посыпать солью", — негодуют петербуржцы.

Отметим, ежедневно комитет по благоустройству отчитывается о том, что городские улицы от снега и наледи убирают тысячи машин и дворников, однако, судя по большому жалоб, петербуржцы работу ведомства оценивают крайне негативно.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости7 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама