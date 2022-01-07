Петербуржцы продолжают массово жаловаться не неубранный снег и на катки вместо дорог

За последние 24 часа на портал "Наш Санкт-Петербург" поступило свыше 300 жалоб горожан на ужасное качество уборки улиц от снега и наледи.

Чаще всего петербуржцы сетуют на неубранность придомовых территорий, на втором месте — каток вместо асфальта. Из-за несвоевременной очистки тротуаров ото льда горожане получают травмы. Так, на улице Фёдора Абрамова местная жительница сломала руку, поскользнувшись на дороге.

"Снег не убирается месяц. Образуются наледи! С коляской, да и с ребёнком подняться/спуститься — невозможно! Будьте любезны, почистить и посыпать солью", — негодуют петербуржцы.

Отметим, ежедневно комитет по благоустройству отчитывается о том, что городские улицы от снега и наледи убирают тысячи машин и дворников, однако, судя по большому жалоб, петербуржцы работу ведомства оценивают крайне негативно.