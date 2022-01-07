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Десятки петербуржцев попадают в больницы из-за падения на льду

фото ЗакС политика Десятки петербуржцев попадают в больницы из-за падения на льду

Из-за некачественной уборки улиц Петербурга от наледи десятки горожан вынуждены проводить малоприятный досуг в больницах из-за полученных в результате падения травм.

Так, пишет 78.ru, в ночь на 7 января в НИИ им. Джанелидзе доставили двух поскользнувшихся на льду женщин 35 и 60 лет. У одной диагностировали перелом ноги, у второй – перелом бедра.

Кроме того, в больницу Петра Великого минушим вечером доставили пенсионерку 1935 года рождения, которая также упала, поскользнувшись на льду.

В НИИ им. Джанелидзе уточнили также, что после падения на улице к ним поступили: 1 января – семь человек; 2-го – четверо, а третьего и четвёртого января – ни одного.

Добавим, петербуржцы продолжают массово жаловаться на неубранный снег и наледь, оставляя претензии на портале "Наш Санкт-Петербург".


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