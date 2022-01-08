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Новости 15:09

Депутат ГД Матвейчев извинился за пост о казахстанских предпринимателях, поддержавших протесты

фото ЗакС политика Депутат ГД Матвейчев извинился за пост о казахстанских предпринимателях, поддержавших протесты

Депутат-единоросс из Государственной думы Олег Матвейчев, на неделе опубликовавший на своей странице в Facebook скандальный текст с сомнительными призывами в адрес казахстанских бизнесменов, удалил пост. Кроме того, он выступил с разъяснениями, в которых принес извинения всем, кого мог обидеть. Самая мягкая часть из написанного и впоследствии удаленного Матвейчевым гласила, что поддержавшие уличный протест бизнесмены "должны страдать", причем страдать должны были, по мнению единоросса, и их жены, причем физически.

"[Обращение] по форме неудачное. Оно было оскорбительным даже, и за это оскорбление я прошу прощения у всех, кого это задело, тем более, у тех, кто не причастен к какой-то поддержке. Не писал про казахов, там было написано о бизнесменах, которые владеют магазинами. Это могут быть русские, евреи, кто угодно", - объяснился депутат, добавив, что в Facebook он ведет личный аккаунт с личным мнением.

При этом парламентарий пообещал сократить в дальнейшем число собственных эпатажных высказываний в социальных сетях.

Напомним, в Казахстан 5 января на фоне протестов, превратившихся в погромы, Россия, Белоруссия и и Армения ввели миротворческий контингент. В республике продолжает действовать режим чрезвычайного положения. Из крупных городов страны регулярно поступают сообщения о сотнях раненых, в их числе оказываются и журналисты.

фото: duma.gov.ru


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