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Новости 16:45

"Если человек направляет свои силы на подрыв своей страны": В РПЦ поддержали возвращение института лишения гражданства

фото ЗакС политика "Если человек направляет свои силы на подрыв своей страны": В РПЦ поддержали возвращение института лишения гражданства

Один из наиболее влиятельных представителей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), позитивно оценил резонансный законопроект, внесенный президентом в Госдуму и возвращающий институт лишения гражданства. Поведение некоторых эмигрантов, критикующих власть, по мнению священнослужителя, заслуживает столь суровых мер, объективно для Илариона "назревших".

"Гражданство можно потерять в том случае, если человек направляет свои силы на подрыв своей страны. Может вполне возникнуть такая ситуация, когда человек, находящийся за пределами России и работающий против России на каких-то направлениях, захочет вернуться, и он будет понимать, что ему здесь грозит тюремное заключение - а он все равно вернется", - описал потенциальный пример, который его не устраивает, представитель духовенства в эфире канала "Россия 24".

Напомним, что инициативу Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов перед Новым годом. Помимо практики лишения гражданства, которую он включил в полномочия президента, в законопроекте расширяются права президента на выдачу российского гражданства расширенному кругу лиц.


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