В Москве задержали лимоновцев: члены партии приклеили к вагону метро "империалистический" транспарант о Казахстане

В московском метрополитене на вагоне поезда, вставшего 8 января на станции "Алма-Атинская", появился баннер с символикой партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" и слоганом "На Северный Казахстан".

Свою акцию ее инициаторы и исполнители объяснили недостаточностью мер, на которые РФ пошла в охваченном уличными беспорядками Казахстане. Лимоновцы продвигают свою старую идею о поддержке русскоязычного населения соседней республики вплоть до наиболее радикальных способов, коих они в исполнении Кремля не наблюдают.

Спустя несколько часов другороссы сообщили о том, что в столице задержали троих сторонников партии - Анастасию Питонову, Павла Хороших и Данилу Верменича. Утверждается, что задержание, не объясняя его причину, осуществляли люди в штатском.

Напомним, что в Казахстане проходит так называемая контртеррористическая операция: на фоне политического кризиса, роспуска правительства и отставки главы Совбеза Нурсултана Назарбаева 5 января в крупных городах начались погромы, поджоги и грабежи. Свои войска в Казахстан ввели РФ, Белоруссия и Армения.