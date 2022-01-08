ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:09

В Москве задержали лимоновцев: члены партии приклеили к вагону метро "империалистический" транспарант о Казахстане

фото ЗакС политика В Москве задержали лимоновцев: члены партии приклеили к вагону метро "империалистический" транспарант о Казахстане

В московском метрополитене на вагоне поезда, вставшего 8 января на станции "Алма-Атинская", появился баннер с символикой партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" и слоганом "На Северный Казахстан". 

Свою акцию ее инициаторы и исполнители объяснили недостаточностью мер, на которые РФ пошла в охваченном уличными беспорядками Казахстане. Лимоновцы продвигают свою старую идею о поддержке русскоязычного населения соседней республики вплоть до наиболее радикальных способов, коих они в исполнении Кремля не наблюдают.

Спустя несколько часов другороссы сообщили о том, что в столице задержали троих сторонников партии - Анастасию Питонову, Павла Хороших и Данилу Верменича. Утверждается, что задержание, не объясняя его причину, осуществляли люди в штатском.

Напомним, что в Казахстане проходит так называемая контртеррористическая операция: на фоне политического кризиса, роспуска правительства и отставки главы Совбеза Нурсултана Назарбаева 5 января в крупных городах начались погромы, поджоги и грабежи. Свои войска в Казахстан ввели РФ, Белоруссия и Армения.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости8 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама